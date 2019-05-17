Из-за дачного сезона переход на цифровое ТВ в Петербурге и Ленобласти отложили до осени
Уже 3 июня экраны телевизионных приемников старого образца должны были показывать только помехи. Аналоговое вещание всех федеральных каналов, за исключением региональных (в Петербурге такой один), планировалось перевести в цифру. Но предстоящий дачный сезон внес свои коррективы.
- В связи с началом летних отпусков и дачного сезона и рядом других факторов срок окончательного перехода на цифровое телевидение продлен, - сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.
Это сделано для того, чтобы люди, озабоченные посевными работами на приусадебных участках не забивали себе голову проблемами покупки нового телевизора или приставки, ведь у многих на дачах стоят еще старые аппараты, не рассчитанные на прием сигнала в цифровом формате DVB-T2.
Без этого большая часть дачников могла остаться без вечернего просмотра любимых передач до возвращения в город. Но теперь до осени об этом можно не беспокоится. Новая дата переходя на цифровое вещание в Петербурге и Ленобласти - 14 октября 2019 года.
Впрочем, тем, кто уже купил новый телевизор или приставку, беспокоиться не стоит - смотреть цифровое ТВ можно уже сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU