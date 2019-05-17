2019-05-17T09:30:36+03:00
Общество

Из-за дачного сезона переход на цифровое ТВ в Петербурге и Ленобласти отложили до осени

Новая дата отключения аналогового вещания - 14 октября 2019 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Переход на цифровое ТВ в Петербурге и Ленобласти отложили до октября ради дачников.Переход на цифровое ТВ в Петербурге и Ленобласти отложили до октября ради дачников.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Уже 3 июня экраны телевизионных приемников старого образца должны были показывать только помехи. Аналоговое вещание всех федеральных каналов, за исключением региональных (в Петербурге такой один), планировалось перевести в цифру. Но предстоящий дачный сезон внес свои коррективы.

- В связи с началом летних отпусков и дачного сезона и рядом других факторов срок окончательного перехода на цифровое телевидение продлен, - сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Это сделано для того, чтобы люди, озабоченные посевными работами на приусадебных участках не забивали себе голову проблемами покупки нового телевизора или приставки, ведь у многих на дачах стоят еще старые аппараты, не рассчитанные на прием сигнала в цифровом формате DVB-T2.

Без этого большая часть дачников могла остаться без вечернего просмотра любимых передач до возвращения в город. Но теперь до осени об этом можно не беспокоится. Новая дата переходя на цифровое вещание в Петербурге и Ленобласти - 14 октября 2019 года.

Впрочем, тем, кто уже купил новый телевизор или приставку, беспокоиться не стоит - смотреть цифровое ТВ можно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Мега-Дыбенко» в Кудрово образовался смерч
На Волковском проспекте в лобовую сошлись трамвай и трактор
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая и выходные в Санкт-Петербурге: Почти лето
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения