2019-05-17T10:46:52+03:00
Общество

Из-за потепления счета за коммунальные услуги в мае сократились на 10 процентов

Средний размер оплаты по городу составил 4 173,93 рубля
Петр КИБЕР
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Майские квитанции за коммунальные платежи "полегчали" в среднем на 10 процентов.Майские квитанции за коммунальные платежи "полегчали" в среднем на 10 процентов.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице теплеет, батареи становятся холоднее, а это значит, что счета за коммунальные платежи становятся меньше. Так, по подсчетам Жилищного комитета, средний размер оплаты в квитанции по городу за май уменьшился на 10 процентов по отношению к апрелю.

- В связи с повышением температуры наружного воздуха в апреле по отношению к марту начисленная плата за жилищно-коммунальные услуги в счете за май 2019 года снизилась в среднем на 10%. Средний счет по городу составил 4 173,93 рубля, - сообщает пресс-служба Жилкома.

Квитанции, которые уже пришли горожанам, надо оплатить до 10 июня. При этом май станет последним месяцем, в котором петербуржцам было начислены счета за отопление. Батареи в нынешнем сезоне официально выключили 13 мая.

Теперь коммунальные службы будут готовится к следующей зиме. Специалисты отремонтируют крыши и чердаки для уменьшения теплопотерь, а также приведут в порядок тепловые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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