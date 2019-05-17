2019-05-17T12:01:15+03:00
Происшествия

На проспекте Металлистов избили 12-летнего школьника

Неизвестного злоумышленника ищет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция ищет мужчину, который избил школьника на проспекте Металлистов.Полиция ищет мужчину, который избил школьника на проспекте Металлистов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищет неизвестного мужчину, который накануне днем жестоко избил 12-летнего мальчика. ЧП произошло днем 16 мая на проспекте Металлистов.

- Сигнал о госпитализации подростка поступил в правоохранительные органы из одной из городских больниц, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшие в медучреждение стражи порядка опросили самого пострадавшего, а также го родителей. По словам школьника, на него напал ранее незнакомый ему человек. Он нанес ребенку несколько ударов, после которых мальчику пришлось обратиться к врачам.

В настоящий момент полицейские отсматривают видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства происшествия и найти преступника. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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