2019-05-17T13:02:06+03:00
Общество

Президент России примет участие в работе Петербургского международного экономического форума 6-8 июня 2019 года

Глава государства всегда приезжает на ПМЭФ, где решаются значимые для страны и мира вопросы
Петр КИБЕР
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Владимир Путин приедет на ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба ПМЭФВладимир Путин приедет на ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба ПМЭФ
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Петербургский международный экономический форум, который пройдет в городе на Неве с 6 по 8 июня 2019 года, является главным событием подобного масштаба в России. И не случайно всегда участие в работе ПМЭФ принимает президент страны. Владимир Путин приедет в Северную столицу и в этот раз.

- Владимир Путин ежегодно принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ совместно с главами государств – гостями Форума, а также в деловых мероприятиях на площадке Форума, - сообщает пресс-служба ПЭМФ.

Пока спектр вопросов, которые глава России будет обсуждать со своими иностранными коллегами, а также делегатами Форума неизвестен, но наверняка речь пойдет о крупных экономических проектах и международном сотрудничестве.

Напомним, что ПМЭФ ежегодно проходит с 1997 года, а с 2006 года он проводится под патронатом президента России. В прошлом году Петербургский международный экономический форум посетили 17 тысяч делегатов из 143 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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