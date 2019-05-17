На выходные из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-17T13:46:50+03:00

На выходные из Москвы в Петербург и обратно пустят еще две "Ласточки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Почти лето, хорошая погоди и многие москвичи массово поехали отдыхать в «ближайший пригород» - в Петербург. На длинные майские праздники почти четверть всех туристов, гулявших по улицам Северной столицы, была жителями столицы официальной. Для их удобства и петербуржцев, живущих под сенью Кремля, 17 и 19 мая из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Ласточки».

- Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в предстоящие выходные дни, ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику назначает электропоезда «Ласточка». Они будут курсировать сдвоенными составами по 10 вагонов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, 17 мая скоростная электричка под номером 812 отправится с Ленинградского вокзала Москвы в 15:15 и прибудет в город на Неве в 22:53. А обратно рейс 813 уйдет в 13:51 19 мая и доставит пассажиров в столицу к 21:18.

ИСТОЧНИК KP.RU