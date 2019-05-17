2019-05-17T15:21:06+03:00
Авто

На дамбе на четыре дня ограничат движение транспорта

В тоннеле судопропускного сооружения будут проводить технические работы
Петр КИБЕР
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Движение по дамбе ограничат с 20 по 23 маяДвижение по дамбе ограничат с 20 по 23 маяФото: Александр ГЛУЗ
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Еще одно «узкое» место появится на петербургской кольцевой автодороге. На три дня будет ограничено движение по КАД в районе дамбы. Причиной неудобств станут технические работы в тоннеле судопропускного сооружения.

- Для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по отдельным полосам, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений.

Так, с 20 по 21 мая будет ограничен проезд по внешней части КАД, а 22 и 23 ремонтные бригады выйдут работать на внутренней части тоннеля. В пресс-службе КЗС предупреждают, что в отдельные отрезки времени движение транспорта может быть полностью остановлено для перемещения спецтехники.

Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и следить за дорожной ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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