Ленобласть готова развивать транспортную инфраструктуру вместе с Петербургом

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-17T15:34:45+03:00

Дорожные проекты на стыке двух регионов, такие как Восточный скоростной диаметр, получат федеральное финансирование

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Сегодня в здании областного правительства прошло совещание по развитию транспортного узла Петербурга и Ленинградской области. Глава 47 региона и заместитель председателя правительства России Максим Акимов обсудили насущные проблемы. Александр Дрозденко подчеркнул, что регион готов на условиях софинансирования реализовать ряд важных инфраструктурных проектов

- Область предусмотрит в своем бюджете средства на каждый объект. Часть уже активно строится. Но ускорить воплощение планов в жизнь можно только совместными усилиями, - уверен губернатор 47 региона.

По словам Александра Дрозденко, ленинградцы уже давно ждут решения транспортных проблем, которых особенно много на стыке города и области. В приоритете реконструкция Колтушского шоссе, строительство обходов Мурино в створе Пискаревского и Гражданского проспектов, возведение подъезда ко Всеволожску с транспортной развязкой и путепроводом, а также развязки в западном Мурино. Общая стоимость всех объектов превышает 22 миллиарда рублей.

Вместе с Петербургом область готова строить Восточный скоростной диаметр с выходом через Кудрово на Мурманскую трассу. Предполагается что деньги на проект дадут оба региона, федеральный центр и частный инвестор.

- Всего семь проектов, связанных с расшивкой транспортных проблем на границе города и области, получат федеральное финансирование. И главное, что в Кудрово точно появится метро. Земля под него уже выделена, - заявил Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU