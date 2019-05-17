Благодаря странице в соцсетях глава Петербурга оказал помощь 13 тысячам горожанам

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-17T16:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

За два месяца Смольный оказал помощь 13 тысячам жителей Санкт-Петербурга, которые обратились к врио губернатора Александру Беглову через его страницу в «ВКонтакте». Об этом глава города рассказал 16 мая в эфире телеканала «78».

Градоначальник отметил, что соцсети значительно упростили процедуру рассмотрения просьб горожан. При этом такой метод помогает изживать бюрократию и решать вопросы за 2–3 дня.

«Если бы работали по старой системе и отвечали в течение 30 дней, то тогда эти 13 тыс. растянулись бы на долгие-долгие годы. Наша задача одна — моментально отреагировать на проблемы», — цитируют чиновника «Известия».

Кроме того, глава Петербурга отметил, что не терпит, когда подчиненные затягивают работу по обращениям, и реагирует на это очень жестко: «Первое — предупреждение, второе — увольнение».

ИСТОЧНИК KP.RU