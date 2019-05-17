Министр юстиции Александр Коновалов: "Legal street с улицы Рубинштейна уйдёт"

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-17T16:06:20+03:00

Но когда это случится, пока никто не знает

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История со вчерашними протестами на улице Рубинштейна не прошла мимо министра юстиции России Александра Коновалова. На пресс-конференции, посвящённой итогам Петербургского международного юридического форума, он заверил корреспондента "КП"-Петербург" в том, что Legal street - большая вечеринка для участников ПМЮФ - с Рубинштейна уйдёт.

- Мы, конечно, не намерены провоцировать в Петербурге гражданский конфликт, - рассказал министр. - Думаю, рано или поздно мы оттуда уйдём - и даже раньше, чем думают жители улицы.

Точных сроков, впрочем, не прозвучало - по словам министра, "голоса горожан услышаны", и их "совершенно точно будут учитывать".

При этом, отметил Коновалов, он не совсем понимает, почему Legal street - мероприятие, которое проходит один раз в году в течение четырёх часов - вызывает такую реакцию.

- Никаких законов мы не нарушили, - продолжил он. - Закрылись минута в минуту. Зона проведения мероприятия по сравнению с предыдущими годами была существенно ограничена. Насколько я понимаю, люди в целом недовольны тем, что на этой улице много развлекательных заведений, что там постоянно шум, музыка. Их можно понять, но с другой стороны - во все туристических центрах такие зоны с повышенной досуговой активностью, наоборот, являются лицом города. И очень многие горожане воспринимают их как благо, потому что это привлечение инвестиций и оборот ресурсов. Ну а те, кто не хочет в таком месте жить, обычно переезжают.

Напомним: против Legal street жители улицы Рубинштейна выступают каждый год. А вчера акции протеста приняли особенно заметные масштабы: люди вывешивали на балконах и окнах плакаты, проводили одиночные пикеты.

ИСТОЧНИК KP.RU