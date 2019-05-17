Арт-парк в центре Петербурга построят в результате международного конкурса

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-17T16:21:33+03:00

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Концепцию создания арт-парка на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга определят по итогам международного конкурса, который объявят в ближайшее время, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» в четверг.

«Мы говорили о том, что нужно провести слушания, какое наполнение будет на этом объекте, и как будет назван этот арт-парк, - цитирует телевизионщиков ТАСС. - Горожане сказали: а почему только наши местные должны принимать решение, давайте устроим международный конкурс. Я думаю, это абсолютно справедливое мнение горожан, и нужно сделать действительно международный конкурс об освоении этого пространства».

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостом и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парка составит около 6 гектаров. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

ИСТОЧНИК KP.RU