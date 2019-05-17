В парке 300-летия Петербурга заложили новую аллею

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-17T17:00:03+03:00

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Солнечным утром в пятницу, 17 мая 2019 года, в парке 300-летия на севере Петербурга собралось много народу. В первую очередь - депутаты городского парламента, члены правительства, руководители вузов, почетные граждане и члены молодежного собрания. Все они собрались для того, чтобы заложить новую аллею и совместными усилиями посадить деревья.

Торжественное мероприятие состоялось в честь юбилея ЗакСаФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

- В 12 часов утра 17 мая в парке 300-летия Петербурга состоялась закладка аллеи, посвященной 25-летию Законодательного Собрания Северной столицы, - передал корреспондент «КП-Петербург» с места мероприятия.

Макаров посадил и бережно полил кленФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Под торжественную музыку, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров бодро взял в руки лопату и стал капать яму под саженец клена. Его примеру последовали и другие депутаты парламента. Весело и дружно они посадили 50 красных кленов – по количеству депутатов городского парламента, а также бережно полили их из леек, чтобы напитать землю вокруг деревьев и дать им новую жизнь. Надо отметить, что в некоторых странах лист клена является символом любви.

Также на аллее установили памятный каменьФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

После этого, под радостные возгласы, на аллею установили закладной камень с надписью: «Аллея парламентаризма. Подарок петербуржцам от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

ИСТОЧНИК KP.RU