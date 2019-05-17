2019-05-17T17:29:12+03:00
Общество

Петербуржцам, не отдающим детей по суду, грозит до четырех лет тюрьмы

Родителей, которые скрывают об бывших супругов своих чад, могут привлекать к уголовной ответственности
Лилия КОЗЛОВА
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Родителей Петербурга, скрывающих место нахождения детей, могут начать привлекать к уголовной ответственностиРодителей Петербурга, скрывающих место нахождения детей, могут начать привлекать к уголовной ответственностиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге родителям, которые не хотят договориться со своей бывшей второй половинкой и скрывают от них детей, несмотря на решение суда, могут пригрозить уголовной ответственностью. Такое предложение депутаты ЗакСа 17 мая внесли в связи со скандалом: мать двоих несовершеннолетних мальчиков уже долгое время ограничена в доступе к своим детям из-за неправомерных действий второй стороны конфликта – отца. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, согласно которому дети должны жить с матерью, отец их так и не вернул.

- Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2018 года по исполнительным документам об отобрании и передаче ребёнка в розыске находились 56 детей, половину из них нашли. Следовательно, в 50% случаев решение суда об определении места жительства ребёнка и о передаче ребёнка от одного родителя к другому оказывается неисполненным, что, безусловно, наносит непоправимый вред материнству и детству, – отметил Денис Четырбок.

Так, предполагается, что за неисполнение решения суда, нарушителю может грозить уголовная ответственность - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исполнительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Поэтому лучше, если родители будут самостоятельно договариваться между собой и исполнять судебные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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