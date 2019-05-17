Внимание автомобилистов: В Петербурге началась весенняя миграция лосей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-17T18:00:18+03:00

Животные чаще выходят на трассы и могут стать причиной смертельного ДТП

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Многие жители Петербурга и Ленобласти уже заметили, что последние дни все чаще на дорогах встречаются лоси: животные бегут вдоль трасс, выходят на проезжую часть, попадают под машины. Дело в том, что у сохатых началась весенняя миграция. И пока она не закончится, автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах, чтобы не попасть в аварию, которая даже может закончиться летально.

- В мае-начале июня лосихи рожают новое потомство, а своих подросших годовалых лосят от себя отгоняют. Лосята, в свою очередь, начинают достаточно хаотично перемещаться в пределах их среды обитания – различные лесонасаждения, в том числе пересекаемые автодорогами. В это время повышается вероятность выхода лосей на трассы, а соответственно, возникает угроза дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Поздний вечер, ночь, раннее утро – в эти часы чаще всего происходят опасные моменты. Во-первых, видимость в это время значительно снижается. Во-вторых, дикие звери чаще выбегают на дорогу. А внезапная встреча с лосем на дороге может стать смертельно опасной.

Если на дороге вы заметили лося, то надо максимально снизить скорость и аккуратно, объехав животное, покинуть место встречи. Общаться и пытаться потрогать или покормить сохатого лучше не стоит. Лось может вас не правильно понять, а один удар рогов или пинок копытом легко приведет к летальному исходу. Даже если животное выглядит больным и требующим помощи, лучше вызвать экстренные службы, которые подготовлены и знаю, что делать с лосями.

Миграция молодых лосей продлится до конца июня. Сегодня в Ленобласти обитают около 20 тысяч лосей, заходы более 50 лосей в лесонасаждения Петербурга ежегодно регистрируются комитетом, популяция сохатых из года в год увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU