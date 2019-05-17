В Мурино откопали связанный труп мигранта с проломленной головой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-17T18:36:17+03:00

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Полиция Всеволожкого района Ленинградской области расследует жестокое убийство. Накануне утром, 16 мая 2019 года, в Мурино нашли труп мужчины. Тело было связано, череп проломлен.

- Страшная находка была сделана во время земляных работы у дома 31 по улице Шувалова в Мурино. Экскаваторщик копал траншею, в очередной раз поднял ковш и увидел почти голого человека. Тот был мертв, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На трупе не было одежды, только одни трусы. Всю остальную одежду мужчины и его мобильный телефон откопали рядом. При осмотре тела стало понятно, что человек погиб жестокой, насильственной смертью. Основание черепа было проломлено, ноги связаны электропроводом. Также изо рта мертвеца торчал обломок деревянного черенка. Что пришлось пережить погибшему, даже страшно представить.

Позже выяснилось, что убитый – 29-летний гражданин Киргизии. В Петербурге он жил на Октябрьской набережной и работа подсобным рабочим в одной компании.

Сейчас полиция расследует дело об убийстве. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU