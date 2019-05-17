2019-05-17T20:05:16+03:00
Общество

Петербург готовится отметить 300-летие СПбГУ

Врио губернатора Александр Беглов и ректор СПбГУ обсудили подготовку к торжественному мероприятию
Лилия КОЗЛОВА
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Юбилей старейшего российского университета СПбГУ в Петербурге отпразднуют в 2024 годуЮбилей старейшего российского университета СПбГУ в Петербурге отпразднуют в 2024 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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В 2024 году один из старейших, крупнейших и ведущих университетов в России Санкт-Петербургский государственный университет отметит круглую дату – 300 лет с момента основания. За эти годы вуз много раз менял свои официальные названия: он был и Императорским Петербургским университетом, и Первым Петроградским, и Ленинградским, и даже ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Но, несмотря на названия, СПбГУ всегда являлся одним из важнейших центров науки, образования и культуры в нашей стране.

К празднованию юбилея старейшего российского университета в Петербурге подойдут с особым вниманием. В пятницу, 17 мая, врио губернатора Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев обсудили подготовку к торжественному мероприятию. Еще в декабре 2018 года для этого был создан специальный оргкомитет.

Также, во время встречи, зашла речь о проблемной ситуации с музеем Владимира Набокова, ведь писатель имеет большое значение, как для города, так и поклонников его литературного таланта. С 2008 года он является частью университета. Сейчас уже ведутся переговоры о том, чтобы передать личные архивы писателя РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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