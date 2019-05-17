В Петербурге на развязке КАД полностью перекроют два съезда

СЕГОДНЯ 20:38 2019-05-17T20:38:57+03:00

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В Петербурге на несколько дней полностью перекроют два съезда на пересечении на Ораниенбаумским проспектом. На данном участке будут проходить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. В связи с этим автомобилистам города придется менять свои привычные маршруты.

- Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Работы будут производиться в круглосуточном режиме - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, с десяти часов вечера 17 мая до часу ночи 19 мая и с семи вечера 19 мая до трех дня 20 мая будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съезде по направлению из города Ломоносов, с Ораниенбаумского проспекта на внешнее кольцо КАД.

Также с трех дня 18 мая до семи утра 19 мая и с трех ночи 20 мая до трех дня 21 мая будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на съезде с внешнего кольца КАД на Ораниенбаумский проспект по направлению в город Ломоносов.

ИСТОЧНИК KP.RU