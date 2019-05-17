Петербуржец сел на пять лет за продажу наркотиков в больнице

СЕГОДНЯ 21:29 2019-05-17T21:29:07+03:00

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Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу, 17 мая, вынес приговор местному жителю. Мужчина продавал в Мариинской городской больнице наркотики. Кому именно, история умалчивает.

- Местный житель, находясь в помещении одного из корпусов СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», то есть в сооружении административного назначения, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия за денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей незаконно сбыл смесь, содержащую наркотическое средство «метадон», после чего был задержан сотрудниками полиции, - сообщила прокуратура Петербурга.

За такую «помощь» в больнице мужчину отправили под суд, который признал его виновным. Сейчас его обвинили в преступлении и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU