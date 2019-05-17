Петербург встал в девятибалльных пробках

СЕГОДНЯ 21:48 2019-05-17T21:48:20+03:00

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В последний рабочий день недели, 17 мая, на дорогах Петербурге творится настоящий коллапс. Главные проспекты и улицы Северной столицы стоят в 9-балльных пробках. Сложнее всего автомобилистам на юге города.

- На Типановской улице от Ленсовета до проспекта Космонавтов автомобилисты едут со скоростью не более трех километров в час, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Также проспект Славы и весь КАД превратились в километровые пробки. Повышенная плотность движения вызвала раздражение у автомобилистов, которые обрушили свой гнев на любителей отдыха на природе. Больше всего были недовольны дачники, которые поскорее хотели добраться до своих огородов.

- Сегодня было как-то по-особому пробочно, - жалуются петербуржцы.

Самая длинная прока замечена на юге Петребурга, рядом с развязкой КАД на Пулковское шоссе. От поселка до Софийской улицы на кольцевой - три ДТП. Движение также усугубляется наличием дорожных работ.

К вечеру пробки немного рассосались. Однако на выезде из города до сих пор есть заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU