Петербург встал в девятибалльных пробках
В последний рабочий день недели, 17 мая, на дорогах Петербурге творится настоящий коллапс. Главные проспекты и улицы Северной столицы стоят в 9-балльных пробках. Сложнее всего автомобилистам на юге города.
- На Типановской улице от Ленсовета до проспекта Космонавтов автомобилисты едут со скоростью не более трех километров в час, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Также проспект Славы и весь КАД превратились в километровые пробки. Повышенная плотность движения вызвала раздражение у автомобилистов, которые обрушили свой гнев на любителей отдыха на природе. Больше всего были недовольны дачники, которые поскорее хотели добраться до своих огородов.
- Сегодня было как-то по-особому пробочно, - жалуются петербуржцы.
Самая длинная прока замечена на юге Петребурга, рядом с развязкой КАД на Пулковское шоссе. От поселка до Софийской улицы на кольцевой - три ДТП. Движение также усугубляется наличием дорожных работ.
К вечеру пробки немного рассосались. Однако на выезде из города до сих пор есть заторы.
ИСТОЧНИК KP.RU