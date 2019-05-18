2019-05-18T10:08:24+03:00
Экономика

На КАД установят камеры видеонаблюдения за 1,7 млрд рублей

Появиться оборудование должно к осени 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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За установку камер видеонаблюдения на КАД заплатят 1,7 млрд рублей.За установку камер видеонаблюдения на КАД заплатят 1,7 млрд рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге Кольцевую автодорогу (КАД) оборудуют камерами видеонаблюдения. Ранее был объявлен аукцион на выбор подрядчика, который выполнит эту работу. Судя по данным сайта госзакупок, заявку на конкурс подала единственная компания – «Лентрансспецстрой». Она же удовлетворила требования заказчика, которым выступает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». С «Лентрансспецстроем» будет заключен контракт.

Контракт состоит из двух частей, а общая сумма двух аукционов на работы по оснащению КАД видеокамерами составила более 1,7 миллиардов рублей. Один из них – на 879 миллионов рублей, второй – на 895 миллионов рублей. Работы по планам должны завершиться до 10 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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