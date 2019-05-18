В Петербурге на Выборгском шоссе на мужчину напали с травматом

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-18T10:51:04+03:00

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В пятницу вечером, 17 мая, в одну из городских больниц поступил 45-летний мужчина в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные непроникающие огнестрельные ранения и закрытую травму живота. Об этом медики сообщили в полицию. Мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснили правоохранители, около 17:44 в тот же день неизвестный мужчина, одетый в черную куртку, выстрелил из травматического пистолета в районе дома №19 по Выборгскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Оттуда же в 17:50 медики увезли пострадавшего. На вид злоумышленнику с европейским типом лица было лет 35-40, а ростом он был около 175 сантиметров.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU