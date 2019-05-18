В «Ночь музеев» 2019 в Петербурге будет работать троллейбус №37

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-18T11:27:28+03:00

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Петербург вот-вот встретит долгожданное культурное событие – ежегодную «Ночь музеев». Сон горожане и гости Северной столицы променяют на то, чтобы посетить в темное время суток музеи, библиотеки, экскурсии, концерты и спектакли. Программа в ночь с 18 на 19 мая ожидается насыщенная, а список площадок, которые можно посетить, огромен.

Конечно, в городе позаботились о том, чтобы петербуржцы смогли с комфортом передвигаться на общественном транспорте во время «Ночи музеев». Так, метро в ночь с 18 на 19 мая в Северной столице не будет закрываться. А между музеями, выставочными залами, библиотеками будут курсировать специальные автобусы по шести маршрутам.

Кроме того, в «Ночь музеев» будет работать троллейбус под номером 37. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». По маршруту от станциия метро «Проспект Ветеранов» до улицы Пионерстроя и обратно он будет ходить с полуночи до 6 часов утра. Интервал движения троллейбуса №37 в это время составит 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU