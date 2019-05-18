2019-05-18T12:18:01+03:00
Происшествия

Во Всеволожске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка

В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна.В Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С наступлением летнего сезона все чаще появляются страшные новости о падениях детей из окон. Многочисленные ЧП не только в Петербурге, но и по всей стране связаны с москитными сетками, которые устанавливают на рамы. Эти приспособления от летающих насекомых порой не способны выдержать веса даже домашнего кота. Облокотившись на москитную сетку, дети падают вниз. Такое ЧП произошло в Ленобласти вечером 17 мая.

Из окна второго этажа в доме на улице Советской во Всеволожске выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. К счастью, ребенок остался жив. Около двух часов ночи девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. О происшествии медики сообщили в полицию. Теперь правоохранители проводят проверку.

- По предварительным данным, ребенок выпал из окна второго этажа частного дома, облокотившись москитную сетку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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