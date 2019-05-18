2019-05-18T13:35:19+03:00
Общество

В Петербурге в Полюстровском парке пройдет «Необыкновенный кросс»

Собаки и их хозяева поучаствуют в забеге
Евгения МОСКВИНА
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"Необыкновенный кросс" пройдет в Петербурге. Фото: vk.com/gavgavkross"Необыкновенный кросс" пройдет в Петербурге. Фото: vk.com/gavgavkross
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В Полюстровском парке в Петербурге сегодня, 18 мая, пройдет «Необыкновенный кросс». Это забег для собак и их хозяев. Четвероногие друзья вместе со своими владельцами будут преодолевать полосу препятствий и бороться за победу. Лучшие бегуны, кстати, получат призы и памятные подарки.

- Кроме спортивной зоны, у нас будет контактная зона. То есть, каждый желающий сможет поиграть, потискать и пофотографироваться с собакой из приюта, - рассказали организаторы кросса.

Начало регистрации на мероприятие началось в 13:00 в Полюстровском парке. А сам кросс начнется в 14:00. Хозяевам собачек для участия нужно будет предъявить не только свой паспорт, но и паспорт любимца. Кстати, такое спортивное событие для четвероногих друзей в Петербурге проходит уже в четвертый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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