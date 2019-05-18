В Песочном подросток сбежал из дома с драгоценностями, чтобы «жить в кайф»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-18T14:54:02+03:00

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Серая футболка, черные штаны, оранжевый рюкзак… И в нем мамины драгоценности на 700 тысяч рублей. Так 15-летний подросток из поселка Песочное сбежал из дома. Родителям он написал записку со словами «Я уехал жить в кайф», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Когда 40-летняя женщина обнаружила и пропажу сына, и пропажу драгоценностей, она обратилась в полицию. Полиция Курортного района взялась за поиски мальчика. Но раньше него самого нашелся рюкзак с семейными драгоценностями. Его правоохранители обнаружили во время обследования территорий поселка – сумку парень спрятал у забора.

Вслед за рюкзаком нашелся и сбежавший подросток. Правда, тут уже помощь полиции не потребовалась - парень решил вернуться домой сам.

ИСТОЧНИК KP.RU