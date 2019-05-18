Мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа, арестовали

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-18T19:13:19+03:00

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Пятимесячная собачка по кличке Юта недавно перенесла операцию и все еще находится в ветеринарной клинике. А тем временем мужчину по фамилии Дутчак, который выбросил ее из окна четвертого этажа в Колпине, арестовали. До 17 июня этого года, он будет находиться под стражей. Именно такую меру пресечения вынес ему суд по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Как полагает следствие, Дутчак 9 мая 2019 года находясь на кухне квартиры дома №67 по проспекту Ленина, выбросил собаку породы метис 5-ти месяцев по кличке Юта в окно кухни. Животное получило увечья, упав с высоты 4 этажа, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что свою вину живодер признал. Но против избрания стражи возражал.

ИСТОЧНИК KP.RU