У Эрмитажа выстроилась огромная очередь из посетителей

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-18T20:17:00+03:00

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В ночь на 19 мая в Петербурге пройдет «Ночь музеев». Однако до этого мероприятия, еще в первой половине дня 18 мая у входа в Эрмитаж выстроилась огромная очередь. Дело в том, что в эту субботу вход в Зимний дворец был бесплатным. Таким образом Эрмитаж отпраздновал Международный день музеев, сделав подарок петербуржцам и туристам. Но чтобы встретиться с прекрасным, им пришлось стоять в ожидании по несколько часов. Очевидцы делятся фотографиями очереди в соцсетях.

Тем временем в городе уже набирает обороты акция «Ночь музеев». В ней принимает участие огромное количество площадок по всему городу – музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки, архивы, театры. С программой культурного события можно ознакомиться здесь.

Напомним, что во время «Ночи музеев» в Северной столице не будет закрываться метро. А между площадками-участниками акции будут курсировать специальные автобусы по шести маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU