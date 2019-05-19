У бизнесмена из Петербурга налетчики похитили криптовалюту на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-19T10:05:14+03:00

Всего же общий куш грабителей составил почти полмиллиона рублей

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В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в необычном преступлении. Если раньше электронные деньги похищали лишь хакеры, то теперь преступники отобрали их в оффлайне. Грабители коммерсанта оказались технически продвинутыми и кроме обычных денег забрали у него криптовалюту.

- В полицию Приморского района поступило заявление 29-летнего частного предпринимателя, с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые возле дома 10/3 аллеи Поликарпова забрали у заявителя 200 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Также мужчину заставили перевести деньги с банковских карт - 147 тысяч рублей и криптовалюту на сумму 120 тысяч рублей.

Преступники отобрали у коммерсанта деньги, заявив, что они за уплату долга. Общий куш преступников составил 467 тысяч рублей.

- По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в полиции. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU