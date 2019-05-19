В Петербурге стартовал всероссийский марафон «ЗаБег.РФ»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-19T10:34:05+03:00

Горожане пробегут от 2 до 21 километра

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В Петербурге начался всероссийский марафон «ЗаБег.РФ». Вместе со всей страной горожане пробегут разные дистанции, самая длинная их которых - 21 километр. Мероприятия началось ранним утром в 8:45 на Дворцовой площади, откуда уже стартовали две группы.

Забег на самые длинные дистанции - 21 и 10 километров начался в 9:00. Марафон на 5 километров стартует в 12:00. И самая короткая дистанция - 2 километра, спортсмены начнут забег в 12:30.

Маршрут марафона Фото: zabegrf_spb

Церемония награждения начнется в 12:35. Кроме того, на Дворцовой площади горожанам покажут яркий экстремальные шоу.

Из-за забега дороги, по которым проходит маршрут бегунов, будут временно перекрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU