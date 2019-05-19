2019-05-19T10:34:05+03:00
Спорт

В Петербурге стартовал всероссийский марафон «ЗаБег.РФ»

Горожане пробегут от 2 до 21 километра
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Петербурге стартует спортивный фестиваль Фото: zabegrf_spbВ Петербурге стартует спортивный фестиваль Фото: zabegrf_spb
Изменить размер текста:

В Петербурге начался всероссийский марафон «ЗаБег.РФ». Вместе со всей страной горожане пробегут разные дистанции, самая длинная их которых - 21 километр. Мероприятия началось ранним утром в 8:45 на Дворцовой площади, откуда уже стартовали две группы.

Забег на самые длинные дистанции - 21 и 10 километров начался в 9:00. Марафон на 5 километров стартует в 12:00. И самая короткая дистанция - 2 километра, спортсмены начнут забег в 12:30.

Маршрут марафона Фото: zabegrf_spb

Маршрут марафона Фото: zabegrf_spb

Церемония награждения начнется в 12:35. Кроме того, на Дворцовой площади горожанам покажут яркий экстремальные шоу.

Из-за забега дороги, по которым проходит маршрут бегунов, будут временно перекрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Васильевского острова удивились появлению шершней в домах
В Петербурге выясняют причины аварии с автобусом, в которой пострадали 10 человек
На трассе в Ленобласти водитель иномарки наехал на лежавшую на дороге женщину
У бизнесмена из Петербурга налетчики похитили криптовалюту на 120 тысяч рублей
В Петербурге мужчина купил у мошенников фальшивые царские монеты почти за 200 тысяч рублей
У Эрмитажа выстроилась огромная очередь из посетителей
Мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа, арестовали
В Петербурге полиция провела профилактический рейд по Думской
Рейс Петербург – Анталья задержали из-за анонимного сообщения
British Airways прекращает полеты из Лондона в Петербург
В Песочном подросток сбежал из дома с драгоценностями, чтобы «жить в кайф»
Кронштадт отмечает 315-летний юбилей
В Петербурге в Полюстровском парке пройдет «Необыкновенный кросс»
В Петербурге за год на метро проехались 743 млн человек
Во Всеволожске из окна второго этажа выпала пятилетняя девочка
В «Ночь музеев» 2019 в Петербурге будет работать троллейбус №37
В Петербурге на Выборгском шоссе на мужчину напали с травматом
На КАД установят камеры видеонаблюдения за 1,7 млрд рублей
Петербург встал в девятибалльных пробках