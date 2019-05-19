2019-05-19T10:43:44+03:00
Происшествия

На трассе в Ленобласти водитель иномарки наехал на лежавшую на дороге женщину

От полученных травм пострадавшая умерла
Роман ЛЯЛИН
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Сотрудники ГИБДД разбираются в смертельной аварии на трассе в Киришском районе Ленинградской области. На 1 километре дороги "Мягры - Рели" ночью по неизвестным причинам на проезжей части лежала женщина. Водитель проезжавшей мимо иномарки переехал ее.

- Водитель "Шевроле Орландо" совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода - 40-летнюю женщину, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали аварии. Полицейские выясняют, почему погибшая лежала на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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