На трассе в Ленобласти водитель иномарки наехал на лежавшую на дороге женщину
Сотрудники ГИБДД разбираются в смертельной аварии на трассе в Киришском районе Ленинградской области. На 1 километре дороги "Мягры - Рели" ночью по неизвестным причинам на проезжей части лежала женщина. Водитель проезжавшей мимо иномарки переехал ее.
- Водитель "Шевроле Орландо" совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода - 40-летнюю женщину, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали аварии. Полицейские выясняют, почему погибшая лежала на трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU