В Петербурге выясняют причины аварии с автобусом, в которой пострадали 10 человек

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-19T11:12:11+03:00

В аварии пострадали 10 человек Фото: ДТП и ЧП Петербурга

У автобуса во время ДТП выбило стекла

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В Петербурге сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в аварии с автобусом в Калининском районе. Водитель ехал по проспекту Науки, когда на трамвайных путях у автобуса неожиданно опустился перед и ударился об асфальт.

- Во время движения автобуса при неустановленных обстоятельствах произошло резкое торможение, пассажиры упали, - рассказывают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадали 10 человек, с различными степенями тяжести госпитализированы в городскую больницу № 3.

Причины аварии пока неизвестны Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

- Как говорит водитель, с переда ушел воздух и автобус упал мордой вперед, - поясняют очевидцы. - Водитель сам в шоке и очень переживает за пассажиров.

При аварии у автобуса выбило стекло. Точные причины ДТП пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU