ФК «Зенит» проведет последний матч сезона против «Ростова» в белой форме
На игре ожидается 40 тысяч зрителей
Зенит определился с формой Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"
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Футбольный клуб «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, проведет последний матч сезона. Сине-бело-голубые будут играть против "Ростова".
- "Зенит" сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом; хозяева — в синей форме, вратарь — в черном, - рассказали в клубе. - На матче ожидается до 40 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 1500 болельщиков.
Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл чемпионат и стал чемпионом России.
ИСТОЧНИК KP.RU