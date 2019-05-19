ФК «Зенит» проведет последний матч сезона против «Ростова» в белой форме

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-19T14:14:10+03:00

На игре ожидается 40 тысяч зрителей

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Футбольный клуб «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, проведет последний матч сезона. Сине-бело-голубые будут играть против "Ростова".

- "Зенит" сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом; хозяева — в синей форме, вратарь — в черном, - рассказали в клубе. - На матче ожидается до 40 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 1500 болельщиков.

Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл чемпионат и стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU