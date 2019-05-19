МЧС Ленобласти предупредило о грозе и ливнях

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-19T15:53:23+03:00

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В Ленинградскую область возвращается непогода. Об этом сообщают в ГУ МЧС по региону. 22 мая, согласно прогнозу, ожидаются сильные порывы ветра и дожди.

- Днем в большинстве районов Ленинградской области ожидаются дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывистый ветер, - рассказывают спасатели. - 20-22 мая на всей территории области 3 класс пожароопасности.

По словам спасателей, из-за непогоды может увеличиться количество ДТП. Также сотрудники МЧС не исключают, что ЧП ожидаются на реках.

- Повышается также вероятность авиапроисшествий и аварий на железнодорожном транспорте на территории Ленинградской области, - добавляют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU