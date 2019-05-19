МЧС Ленобласти предупредило о грозе и ливнях
В Ленинградскую область возвращается непогода. Об этом сообщают в ГУ МЧС по региону. 22 мая, согласно прогнозу, ожидаются сильные порывы ветра и дожди.
- Днем в большинстве районов Ленинградской области ожидаются дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывистый ветер, - рассказывают спасатели. - 20-22 мая на всей территории области 3 класс пожароопасности.
По словам спасателей, из-за непогоды может увеличиться количество ДТП. Также сотрудники МЧС не исключают, что ЧП ожидаются на реках.
- Повышается также вероятность авиапроисшествий и аварий на железнодорожном транспорте на территории Ленинградской области, - добавляют в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU