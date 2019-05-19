На КАД ГАЗель после аварии с иномаркой вылетела в стоявшего рядом водителя: мужчина погиб
Массовая авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. На 98 километре КАД женщина, ехавшая на "Форд Фокус" не справилась с управлением и на скорости влетела в стоявшую "ГАЗель". От удара последнюю выбросила прямо в стоявшего рядом водителя.
- Мужчина скончался на месте от полученных травм, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - После этого "ГАЗель" выбросило на 3-ю полосу, где столкнулась "Хендай Акцент".
В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием грузовика.
В аварии также пострадали пассажиры "Форда". Травмы получили 30-летняя женщина и 8 летняя школьница. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
На место происшествия выехал вертолет Фото: ДТП и ЧП Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU