На КАД ГАЗель после аварии с иномаркой вылетела в стоявшего рядом водителя: мужчина погиб

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-19T19:18:17+03:00

В аварии пострадали также женщина с 8-летней школьницей

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Массовая авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. На 98 километре КАД женщина, ехавшая на "Форд Фокус" не справилась с управлением и на скорости влетела в стоявшую "ГАЗель". От удара последнюю выбросила прямо в стоявшего рядом водителя.

- Мужчина скончался на месте от полученных травм, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - После этого "ГАЗель" выбросило на 3-ю полосу, где столкнулась "Хендай Акцент".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709757" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием грузовика.

В аварии также пострадали пассажиры "Форда". Травмы получили 30-летняя женщина и 8 летняя школьница. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия выехал вертолет Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU