Международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ 2019
В Петербурге пройдет международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup. Соревнования состоятся 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
- Гольф-турнир уже стал одной из традиций ПМЭФ, – рассказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. – В турнире 2018 года приняли участие более 100 гольфистов и гостей ПМЭФ из 9 стран.
Соревнования пройдут в гольф-клубе «Петергоф» рядом с Пулково.
- Урок гольфа для участников и гостей турнира проведут старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин, действующие чемпионы России по гольфу Екатерина Малахова и Артемий Яловенко. Кроме этого, в развлекательную программу SPIEF Golf Cup включены кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления музыкантов, интерактивы и лотерея от партнеров, - делятся организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU