Международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup пройдет 8 июня в рамках ПМЭФ 2019

СЕГОДНЯ 19:54 2019-05-19T19:56:50+03:00

В Петербурге сыграют в гольф Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Петербурге пройдет международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup. Соревнования состоятся 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Гольф-турнир уже стал одной из традиций ПМЭФ, – рассказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. – В турнире 2018 года приняли участие более 100 гольфистов и гостей ПМЭФ из 9 стран.

Соревнования пройдут в гольф-клубе «Петергоф» рядом с Пулково.

- Урок гольфа для участников и гостей турнира проведут старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин, действующие чемпионы России по гольфу Екатерина Малахова и Артемий Яловенко. Кроме этого, в развлекательную программу SPIEF Golf Cup включены кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления музыкантов, интерактивы и лотерея от партнеров, - делятся организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU