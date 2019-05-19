В Невском районе мотоциклист сбил ребенка
Изменить размер текста:
В Петербурге произошла авария с участием ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в Невском районе на Шлиссельбургском проспекте, когда в него влетел 34-летний мотоциклист.
- Мальчику на вид 13-14 лет, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ребенок с группой подростков перебегал проезжую часть. Сейчас школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Мотоциклист же получил травмы средней степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU