В Невском районе мотоциклист сбил ребенка

СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-19T20:26:19+03:00

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В Петербурге произошла авария с участием ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в Невском районе на Шлиссельбургском проспекте, когда в него влетел 34-летний мотоциклист.

- Мальчику на вид 13-14 лет, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ребенок с группой подростков перебегал проезжую часть. Сейчас школьник госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Мотоциклист же получил травмы средней степени тяжести. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU