В Петербурге произошли две массовые аварии из шести машин: пострадали четыре человека
Получили травмы две женщины и двое мужчин
В аварии столкнулись три машины Фото: ГИБДД
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В Петербурге произошли сразу две массовые аварии. В Ломоносовском районе на 47 километре "Санкт-Петербург - Ручьи" столкнулись три иномарки: "Ниссан", "Шкода", "Фольксваген". Машины после удара выбросило на обочину.
- У пассажирки "Шкоды" перелом ключицы, у водителя "Фольксваген" перелом руки, - поясняют в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Вторая авария произошла в Приморском районе. На пересечении проспектов Сизова и Испытателей также столкнулись три машины.
- Травмы средней степени тяжести получили мужчина и женщина, - добавляют полицейские. - По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU