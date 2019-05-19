В Петербурге произошли две массовые аварии из шести машин: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-19T20:55:26+03:00

В аварии столкнулись три машины Фото: ГИБДД

Получили травмы две женщины и двое мужчин

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В Петербурге произошли сразу две массовые аварии. В Ломоносовском районе на 47 километре "Санкт-Петербург - Ручьи" столкнулись три иномарки: "Ниссан", "Шкода", "Фольксваген". Машины после удара выбросило на обочину.

- У пассажирки "Шкоды" перелом ключицы, у водителя "Фольксваген" перелом руки, - поясняют в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Вторая авария произошла в Приморском районе. На пересечении проспектов Сизова и Испытателей также столкнулись три машины.

- Травмы средней степени тяжести получили мужчина и женщина, - добавляют полицейские. - По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU