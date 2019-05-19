ФК «Зенит» проиграл «Ростову» со счетом 0:1

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-19T21:37:50+03:00

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Футбольный клуб "Зенит" встретился на выездном матче с "Ростовом". Команда уже заранее стала чемпионом, поэтому сине-бело-голубые вышли не основным составом. В первом тайме никто из клубом так и не смог распечатать ворота соперников. А во втором открыть счет в матче противникам помог пенальти. Ивелин Попов ударил под перекладину.

В итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Тренер команды из Петербурга остался недоволен матчем.

— Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у «Ростова» были шансы для того, чтобы забить. Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. Мы неуверенно сыграли в обороне, плюс отсутствие эмоций и некоторая несыгранность ребят, которые вышли сегодня. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к этому матчу и сделаем необходимые выводы, - пояснил Сергей Семак.

— Кому из игроков, вышедших сегодня, удалось воспользоваться шансом?

— У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику в ближайшее время.

— Сегодня впервые после травмы на поле появился Александр Ерохин. Какие выводы по его игре?

— Ерохин много пропустил, сегодня у нас был резон его выпустить. Это важный игрок для нас, кроме того, у нас были другие причины, чтобы выпустить его на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU