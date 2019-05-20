Погода на 20 мая в Петербурге: Солнечный день до + 27

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-20T08:54:26+03:00

В понедельник, 20 мая, в Петербурге будет тепло и солнечно Фото: Олег ЗОЛОТО

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Небывало теплая и солнечная погода стоит в Петербурге последние дни. Впервые за долгие годы Первомайский парад прошел под ясным небом. Да, и в День Победы петербуржцам улыбнулись яркие лучи. Новая рабочая неделя началась вообще прекрасно. В понедельник, 20 мая 2019 года, синоптики обещают до плюс 27 градусов.

- Утро 20 мая уже началось хорошо – 15-17 градусов тепла. После обеда погода в Петербурге вовсе разгуляется. Яркое солнце нагреет воздух до плюс 25-27. При этом легкость и летнюю прохладу принесет ветер. Сегодня он будет освежать улицы Северной столицы, пролетая по ним со скоростью 5-7 метров в секунду, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К облегчению петербуржцев, которые на минувшей неделе страдали от головных болей в связи с сильнейшей магнитной бурей, атмосферное давление будет мало меняться.

В целом, первая половина этой майской недели пройдет при теплой погоде. Завтра, 21 мая, воздух нагреется аж до 28 градусов, при этом ожидается переменная облачность. К среде, возможно, придут грозы. Но не забывайте, что погода в Петербурге меняется крайне интенсивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU