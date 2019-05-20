2019-05-20T11:01:47+03:00
Происшествия

В культурном Пушкине полиция прикрыла «дом для утех»

Правоохранители нагрянули в бордель в самый разгар «вечеринки»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге накрыли бордель с проституткамиВ Петербурге накрыли бордель с проституткамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пушкинском районе Петербурга полиция раскрыла заведения для «взрослого отдыха». Правоохранители нагрянули в бордель в самый разгар «рабочего дня», «познакомились» с сотрудницами и клиентами заведения для утех. К сожалению любителей таких развлечений, заведение закрыли.

- Бордель с проститутками находился в одной из квартир дома 14 по улице Полоцкая. В нескольких комнатах располагались комнаты для уединений, а также «ресепшен». В притоне находились семь человек: проститутки, администраторы и клиент, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Лишились работы в борделе, а также получили штрафы четыре приезжие проститутки. Также к административной ответственности привлечена женщина-администратор «дома разврата» и вышибала. Оба тоже приехали в Петербург на заработки.

Под «раздачу» попал и клиент борделя, но из-за того, что пользовался услугами. Мужчина жил в Петербурге без регистрации, а еще, видимо испугавшись полиции, испортил свой паспорт.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело из-за нелегального бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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