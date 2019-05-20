Шальные петербуржцы порезали ножом четырех посетителей кафе

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-20T11:39:17+03:00

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Вечер выходного дня, 19 мая, для четверых жителей Петербурга закончился в больнице. Компания мужчин отдыхала в одном из кафе на улице Салова. Веселье в компании нарушили другие посетители. Между мужчинами завязался спор, который, как в средневековые времена, разрешился кровопролитием.

- Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера 19 мая. Между двумя компаниями посетителей кафе началась перебранка, которая быстро накалилась. В результате, мужчины схватились за ножи, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Сколько было нападавших, пострадавшие сейчас не помнят. Кровь пролили четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Двоих из них пришлось даже госпитализировать с различными повреждениями.

Преступников задержать не удалось. После поножовщины они быстро выбежали из кафе, попрыгали по машинам, «Равон» и «Шевроле», дали по газам и быстро скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU