2019-05-20T12:56:47+03:00
Общество

За неделю с улиц Петербурга вымели более 3 тысяч тонн грязи

Петербургские коммунальщики отмыли и начистили дороги и тротуары в городе
Лилия КОЗЛОВА
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За неделю с улиц Петербурга вымели 3,1 тыс тонн загрязненийЗа неделю с улиц Петербурга вымели 3,1 тыс тонн загрязненийФото: Артем КИЛЬКИН
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После бурных праздничных майских дней дорожные службы и коммунальщики Петербурга всю минувшую неделю активно мели и вычищали улицы Северной столицы. За семь дней из города вывезли огромное количество мусора и грязи. Теперь город на Неве сверкает чистовой и белизной.

- С 13 по 19 мая 2019 года с улиц города вывезено 3,1 тысячи тонн смета и 414 тонн мусора, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

Для того чтобы навести порядок на улицах Культурной столицы, дорожные предприятия вывели 5,6 тысяч смен техники. Дворники мели в течение восьми тысяч смен. После того, как основная пыль и грязь была сметена, в дело пошла влажная уборка. Для нее дорожники израсходовали 31 тысячу кубометров воды. Всего с начала сезона дорожные предприятия использовали для мойки и полива около 372 тысяч кубометров воды.

Но на этом уборка не закончена. С самого утра понедельника, 20 мая, улицы города уже метут 447 единиц техники и 900 дворников. Совсем скоро в Петербурге отметят день города, поэтому Северная столица должна сиять к дню рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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