2019-05-20T13:12:45+03:00
Общество

Во Фрунзенском районе Петербурга нашлась «резиновая» квартира

Местный житель прописал в жилье отца девять мигрантов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге нашли "резиновую квартиру"В Петербурге нашли "резиновую квартиру"Фото: Александр ГЛУЗ
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Известное выражение «Москва не резиновая» можно применить и к Петербургу. Правда, оказалось, что квартиры в Северной столице все же «резиновые». Местный житель без спроса решил воспользоваться квартирой своего отца и «поселил» там сразу девятерых приезжих.

- Управление по вопросам миграции заподозрило, что в квартире дома 36 по улице Оленко Дундича во Фрунзенском районе Петербурге фиктивно поставлены на миграционный учет приезжие, - рассказали в главном управлении МВД Северной столицы.

Сотрудники полиции отправились проверить эту информацию. Вышеуказанная трехкомнатная квартира принадлежит местному жителю. В ней 32-летний сын хозяина незаконно прописал девять человек, выходцев из стран ближнего зарубежья. Однако, фактически они там не проживали.

Тем не менее, за «резиновую» квартиру мужчина получил свое. Полиция возбудила уголовное дело, а петербуржец теперь находится под подпиской о невыезде. Судьба мигрантов пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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