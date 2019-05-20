На КАД между двумя развязками на неделю перекроют движение
Дорожные службы продолжают активно ремонтировать кольцевую автодорогу вокруг Петербурга. После долгой зимы на асфальте образовалась колея, которая может стать причиной ДТП. В связи с этим, как сообщили дорожники в понедельник, 20 мая, на неделю закроется движение на одном из участков КАД.
- В связи с работой по ликвидации колейности на асфальте на КАД на пересечении с трассой М-10 «Россия» до развязки с дорогой «Нарва» будет закрыта одна полоса движения, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По факту с 21 по 27 мая 2019 года будут перекрыты две полосы: полоса безопасности и первая полоса. Также по второй, третьей и четвертой будет введено ограничение скорости до 50 километров в час.
Разумеется, для того, чтобы напоминать автомобилистам о проходящем ремонте, на табло на КАД будет размещена информация о перекрытии, а также установлены специальные знаки и ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU