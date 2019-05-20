2019-05-20T14:06:05+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина разнес палкой православный храм в Ленобласти

Дебошир на пал на местный храм, выбил стекла и сломал входную дверь
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти возбуждено уголовное дело против пьяного мужчины, разнесшего храмВ Ленобласти возбуждено уголовное дело против пьяного мужчины, разнесшего храмФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пьяный 46-летний мужчина устроил «взбучку» православному храму в Ленинградской области. Как стало известно в понедельник, 20 мая 2019 года, неадекват схватил большую палку и начал ею дубасить по стенам, дверям и окнам Церкви рождества пресвятой Богородицы. Это деревянное строение на улице Строителей в городе Кириши.

- В дежурную часть ОМВД России по Киришскому району поступило сообщение о том, что из хулиганских побуждений неизвестный мужчина деревянной палкой разбил два оконных стекла и повредил входную дверь православного храма на улице Строителей города Кириши Ленинградской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошира задержали быстро, пока он хлестал палкой по храму. Возмущенные служители церкви вызвали правоохранителей. На место приехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Они же задержали мужчину и отправили его в медицинское учреждение для освидетельствования. По виду и аромату, который истощал напавший на храм, он был пьян.

За что в мужчине проснулась такая ненависть к церкви, что он даже схватился за палку, пока не известно. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и разберутся с вредителем в положенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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