В Петербурге раскрыли убийство 20-летней давности

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-20T14:40:55+03:00

Но все участники этого преступления уже давно мертвы

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Полиция Петербурга преступление «прошлых лет» - убийство, которое был совершено летом в далеком 2000-м году. Тогда, 26 июня, в квартире одного из домов в Кронштадте было обнаружено тело мужчины, «прошитое» пулеметной очередью. Подробности трагедии стали известный сегодня, 20 мая 2019 года, спустя почти 19 лет.

- Все эти годы следователи вели кропотливую работу для того, чтобы выяснить мотивы убийства и то, как оно произошло. В результате они выяснили, что к преступлению могли быть причастны двое жителей города Тула, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Для того чтобы проверить эту версию, сотрудники МВД в мае 2019 года отправились в вышеуказанный город, где провели следствие. Предположительно, двое мужчин 1961 и 1977 годов рождения узнали, что погибший занимается продаже наркотиков. Они попросту решили «отжать» у него деньги, поэтому приехали в Кронштадт, вооруженные пистолетом-пулеметом.

Дальше все события развивались быстро. Обманув «наркодилера», мужчины зашли в его квартиру и стали угрожать, но тот начал оказывать активно сопротивление. Поэтому, чтобы убрать «препятствие» один из нападавших несколько раз выстрелил в петербуржца и убил его.

Однако привлечь подозреваемых в убийстве сейчас уже нет возможности. Оба скончались – один в 2003-м году, второй в 2006-м.

ИСТОЧНИК KP.RU