2019-05-20T15:59:08+03:00
Происшествия

Таксис сбил мать с коляской и двумя детьми в Петроградском районе Петербурга

Двухгодовалый малыш попал в больницу с серьезной травмой головы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Таксист сбил коляску с ребенком на проспекте Медиков в ПетербургеТаксист сбил коляску с ребенком на проспекте Медиков в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге на проспекте Медиков в Петроградском районе в понедельник, 20 мая, женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля. Петербурженка переходила дорогу, толкая перед собой коляску с двухлетним малышом и ведя за руку 11 летнюю дочь. В один миг все трое оказались сбиты такси.

В Питере на пешеходном переходе таксист сбил коляску с ребёнком.

- Мы с коллегой мимо проходили, ребенок плакал в коляске, его как раз с проезжей части подымали, положили обратно в коляску и перенесли уже на тротуар. На фото видно, что коляска не на зебре, значит отбросило сильно. Там очень мало времени для перехода Медиков, а с коляской, учитывая колейность, вообще бегом надо, - рассказала женщина, ставшая свидетелем произошедшего.

По данным ГИБДД Петербурга, за рулем такси «Хендай Солярис» находился 26-летний водитель. Авария произошла на пешеходном переходе со светофором. Сейчас инспекторы выясняют, для кого в тот момент горел «зеленый» свет, для пешеходов или автомобилистов.

При ДТП мать и 11–летняя девочка отделались легким испугом. А вот малышу в коляске не повезло. Маленького мальчика двух лет и восьми месяц госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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