На Петербург надвигается гроза

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-20T17:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместе с летним теплом в город на Неве пришли грозы. Уже днем во вторник, 21 мая, над Петербургом засверкают молнии.

– В ночь на 21 мая преимущественно без осадков, во второй половине дня – кратковременный дождь, местами гроза, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер южный слабый.

При этом даже ночью будет тепло, от 13 до 15 градусов выше нуля. Днем, во время буйства стихии, температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов. А вот солнышка во вторник будет не так много, как хотелось бы: погоду обещают облачную с прояснениями.

Прочат грозы и кратковременные дожди и 22 мая. Правда, к среде дожди превратятся в ливни, а к осадкам добавится туман и прерывистый ветер. Ночная температура сильно не снизится, а вот днем станет на три градуса прохладнее, до 23 выше нуля.

Только в четверг, 23 мая, дожди снова станут кратковременными, а небо перестанет быть грозовым. Правда, столбик термометра поползет вниз: максимум в четверг стоит рассчитывать на 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU