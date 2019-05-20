СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-20T18:48:01+03:00

С пожаром под капотом не справились восемь огнетушителей [видео]

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На помощь соседу по дорожному движению пришли ассенизаторы. Сегодня, 20 мая, около трех часов дня в Янино прямо на дороге задымился микроавтобус «Форд Транзит». Водитель остановился, выскочил наружу, открыл капот и стал тушить его содержимое огнетушителем.

Но огнетушитель с пожаром под капотом не справился. Мало того, не помогли и еще семь огнетушителей, которыми поделились проезжающие мимо автомобилисты. Огонь распространялся быстро, ждать спасателей времени не было. Тогда на подмогу пришла тяжелая артиллерия.

– Рядом оказалась… ассенизаторская машина, – пишут в сети очевидцы. – Она помогла потушить «Форд» отходами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709976" frameborder="0"></iframe> В Янино горящий «Форд» потушила ассенизаторская машина.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Двое мужчин держали шланг, который обычно опускают в выгребные ямы. Водитель-ассенизатор нажал на кнопку. Языки пламени вмиг исчезли под натиском темной жижи. Потушили микроавтобус под аплодисменты очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU