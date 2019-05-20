Автобусные тарифы в третий раз признали незаконными

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-20T19:05:48+03:00

За более длинные маршруты брали большую плату, но УФАС такой метод оспорило

Изменить размер текста: A A

Еще прошлым летом петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы признало тарифы «Пассажиравтотранса» завышенными и предписало вернуться к экономически обоснованным цифрам. Но перевозчики с выводами инспекторов не согласились и начали судебный процесс.

– Чем длиннее маршрут, тем дороже билет, а значит и перевозчик должен платить больше за услугу по продаже такого билета в кассах автовокзала на Обводном, решил «Пассажиравтотранс», – поясняют в Санкт-Петербургском УФАС. – Но такой подход абсолютно не отражает реальные затраты предприятия на оказание услуги по продаже билета. Мы установили, что организация злоупотребляет доминирующим положением, нарушает закон о защите конкуренции.

Три раза «Пассажиравтотранс» пытался оспорить единые тарифы «на услуги по кассовому обслуживанию» для всех перевозчиков в суде. И трижды проиграл. В последний раз это произошло 17 мая в Арбитражном суде Северо-Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU