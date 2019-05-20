В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом

СЕГОДНЯ 19:28 2019-05-20T19:28:05+03:00

Один случай заражения человека клещевым энцефалитом и пять – боррелиозом приходятся на сегодня, 20 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом сезоне от клещей пострадало уже 1 233 человека

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Первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом сезоне зарегистрировали в Петербурге. Свежей «клещевой» статистикой поделилась Клиническая инфекционная больница имени Боткина.

– Зарегистрированы один случай заражения человека клещевым энцефалитом и пять – боррелиозом, – отмечают специалисты.

Все шесть случаев приходятся на сегодня, 20 мая: вероятно, о себе дали знать теплые выходные и массовый отдых горожан на природе.

– По данным на 20 мая, с начала года от нападения клещей пострадало 1 233 человека, – сообщают в больнице. – 1 220 клещей направили на исследование. Из них выявили 260 клещей, инфицированных боррелиями, и 23, инфицированных клещевым энцефалитом.

Буквально за последние пять дней число обращений выросло в десять раз: если 16 мая зарегистрировали 41 пострадавшего, то сегодня, 20 мая, в больницы обратилось 396 покусанных клещами петербуржцев. Для сравнения, за весь прошлый год от клещей пострадало 4 216 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU